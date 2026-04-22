Tangani Aksi Massa, Dankorbrimob: Sekarang Tidak Harus dengan Kekerasan!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |03:01 WIB
Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
DEPOK - Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, mengatakan Korps Brimob merupakan kekuatan terakhir dalam penanganan aksi massa. Hal itu disampaikan Ramdani usai kegiatan Rakernis di Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Ramdani menjelaskan, pendekatan penanganan massa saat ini tidak mengedepankan kekerasan. Ia menyebut, tahap awal dilakukan melalui fungsi lain di kepolisian sebelum Brimob diterjunkan.

“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan. Kita tunjukkan dulu pakai support, ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir,” ujarnya.

Ia menegaskan, Brimob bukan pasukan yang ditugaskan untuk menghadapi kerusuhan sejak awal, melainkan untuk mencegah hingga menangani situasi yang sudah mengarah pada tindakan kerusuhan.

“Pasukan Brimob itu bukan pasukan huru-hara, tapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya ya kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan,” katanya.

