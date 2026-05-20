HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Menteri Tertibkan Birokrat: Jangan Peras Pengusaha!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:59 WIB
Prabowo Minta Menteri Tertibkan Birokrat: Jangan Peras Pengusaha!
Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar tidak ada birokrasi berbelit yang justru mengganggu pengusaha. Prabowo mengingatkan agar pengusaha jangan diganggu.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sebaliknya, Prabowo ingin pemerintah memperbaiki seluruh institusi untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Sebagai contoh, Prabowo meminta institusi dalam negeri melihat aturan perizinan yang ringkas seperti di Malaysia.

“Jangan pengusaha diperas terus! Jangan pengusaha diganggu! Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif,” kata Prabowo.

Prabowo pun menyoroti sejumlah peraturan baru yang justru membuat rumit iklim usaha. Padahal, ditekankan Prabowo, peraturannya sudah ada, tetapi dibuat lagi turunannya.

Prabowo Minta Purbaya Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai
Prabowo Minta Kabinetnya Tentukan Harga Kelapa Sawit hingga Nikel
Prabowo Desain Defisit RAPBN 2027 Maksimal Level 2,4 Persen PDB
Prabowo Ungkap 3 Komoditas Utama Ekspor Sumbang Devisa Rp1.100 Triliun
Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS di 2027
Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027
