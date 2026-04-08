HOME NEWS NASIONAL

Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |18:17 WIB
Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana
Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyebut dirinya terlalu sering kunjungan ke luar negeri. Ia menegaskan, seluruh perjalanan tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk demi mengamankan kebutuhan energi.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan keluar negeri. Saudara-saudara untuk amankan minyak, ya gue harus ke mana-mana," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kunjungan luar negeri yang dilakukannya telah membuahkan hasil konkret. Ia mencontohkan lawatannya ke Jepang beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama strategis.

"Kita ke Jepang kita dapat. Nih saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi ke sebuah negara," ujarnya.

Meski mengungkapkan rencana kunjungan berikutnya, Prabowo belum bersedia membeberkan negara tujuan yang akan didatanginya dalam waktu dekat.

"Nanti begitu aku berangkat kau tahu ke mana. Amankan juga, tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat advance tim, tenang. Jadi saya confident, bagi saya Indonesia gelap enggak ada. Indonesia cerah di saat banyak negara susah," tutur Prabowo.

(Erha Aprili Ramadhoni)

