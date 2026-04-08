HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Taklimat di Istana: 1,5 Tahun Kita Buktikan Pemerintah Andal

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:41 WIB
Prabowo Beri Taklimat di Istana: 1,5 Tahun Kita Buktikan Pemerintah Andal
Presiden Prabowo Subianto beri taklimat ke menteri dan pejabat negara (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih, beserta seluruh eselon I kementerian dan lembaga serta direktur utama BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat," ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Berita Terkait
Para Menteri Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo 
Prabowo Akan Beri Taklimat ke Menteri, Wamen hingga Eselon 1 di Istana
Istana Kepresidenan Sekarang Terbuka Dikunjungi Anak Sekolah!
Reaksi Seskab Teddy soal Kritik Keras Saiful Mujani ke Prabowo
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
Prabowo Teken Perpres Pembentukan Ditjen Pesantren, Kemenag Matangkan Struktur Organisasi
