Prabowo Akan Beri Taklimat ke Menteri, Wamen hingga Eselon 1 di Istana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan memberikan taklimat kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026), pukul 14.00 WIB.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, mengungkapkan agenda ini tidak hanya dihadiri para menteri dan wakil menteri, tetapi juga mencakup seluruh jajaran pimpinan tertinggi birokrasi, mulai dari kepala dan wakil kepala lembaga/badan hingga seluruh pejabat eselon I.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Angga Raka kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini kan kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon satu dan jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Angga Raka juga menyampaikan taklimat Presiden Prabowo akan mencakup pembaruan situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami seluruh jajaran pemerintahan.

“Ya, Presiden pastinya akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis, tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, update situasi terkini,” ujarnya.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.