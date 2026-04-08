Prabowo: Indonesia Masuk Daftar Negara Aman jika Terjadi Perang Dunia Ketiga

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:38 WIB
Prabowo: Indonesia Masuk Daftar Negara Aman jika Terjadi Perang Dunia Ketiga
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aman jika dunia menghadapi kemungkinan perang dunia ketiga.

Hal itu disampaikan saat memberikan taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN dalam rapat kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada istilah “Indonesia gelap” seperti yang disematkan sebagian pihak terkait kondisi bangsa saat ini.

“Saya ini confident, enggak ada itu. Bagi saya, Indonesia gelap enggak ada. Indonesia cerah,” kata Prabowo.

Di tengah banyak negara yang mengalami tekanan geopolitik global yang dinamis, Prabowo menegaskan Indonesia tetap aman. “Karena saudara-saudara, Anda tahu, kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Eh, Indonesia termasuk papan atas, loh,” ujarnya.

Presiden Prabowo pun mengajak semua pihak melihat bagaimana banyak wisatawan mancanegara memilih Indonesia sebagai destinasi, khususnya Bali. “Sekarang kalau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

