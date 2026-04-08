HOME NEWS NASIONAL

Kilas Balik Perjalanan Politik Prabowo Diputar di Istana, Termasuk saat Bersama Megawati di Pilpres 2009

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:31 WIB
Kilas Balik Perjalanan Politik Prabowo Diputar di Istana, Termasuk saat Bersama Megawati di Pilpres 2009
Kilas balik perjalanan Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Sebuah video yang merangkum perjalanan panjang karier Presiden Prabowo Subianto mewarnai suasana Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Video dokumentasi itu diputar sesaat sebelum Presiden Prabowo memberikan taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para pimpinan BUMN.

Tayangan tersebut menampilkan rekam jejak Prabowo sejak masa tugasnya sebagai prajurit hingga dilantik menjadi Danjen Kopassus. Selain kiprah militer, perjalanan politiknya juga dipaparkan secara lengkap, mulai dari kontestasi Pilpres 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

Kemudian, Pilpres 2014 bersama Hatta Rajasa, hingga Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno. Video itu juga mengabadikan momen saat ia dipercaya menjadi Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo.

Video itu juga menampilkan saat Prabowo berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya, Presiden Prabowo yang telah terpilih tampak memantau progres program prioritas pemerintah, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realisasi Sekolah Rakyat.

Dalam taklimatnya, Prabowo juga menguraikan perjalanan panjang kiprahnya di bidang politik, militer, dan ekonomi. Ia menekankan keterlibatannya dalam berbagai sektor strategis selama bertahun-tahun.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211247/prabowo-YGJb_large.jpg
Prabowo: Kalau Pemerintah Dinilai Tidak Baik, Gantilah tapi Ada Mekanismenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211239/prabowo-Q0Fb_large.jpg
Prabowo Beri Taklimat di Istana: 1,5 Tahun Kita Buktikan Pemerintah Andal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211220/kabinet_merah_putih-RUo6_large.jpg
Para Menteri Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211202/prabowo_subianto-3D2Z_large.jpg
Prabowo Akan Beri Taklimat ke Menteri, Wamen hingga Eselon 1 di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211004/pelajar-wnxy_large.jpg
Istana Kepresidenan Sekarang Terbuka Dikunjungi Anak Sekolah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210982/pemerintah-jFa6_large.jpg
Reaksi Seskab Teddy soal Kritik Keras Saiful Mujani ke Prabowo
