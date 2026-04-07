Istana Kepresidenan Sekarang Terbuka Dikunjungi Anak Sekolah!

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar. Adapun sekolah yang mengunjungi Istana hari ini adalah SMKN 19 Jakarta.

“Hari ini, Selasa, 7 April 2026, atas instruksi dan keinginan Bapak Presiden Prabowo, kita buka Istana untuk anak-anak sekolah. Jadi, rekan-rekan ketahui bersama, salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda,” kata Teddy, Selasa (7/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Teddy menerangkan para pelajar tidak hanya sekadar berkunjung. Namun, juga mendapatkan edukasi langsung terkait sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan.

“Kegiatannya apa? Tadi diskusi, tanya jawab di aula, di gedung, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa, kita kenalkan konsep-konsep pemerintahan,” ujarnya.

“Kemudian kita ajak mereka untuk melihat Istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” sambungnya.