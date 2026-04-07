Istana Kepresidenan Sekarang Terbuka Dikunjungi Anak Sekolah!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |13:37 WIB
Pelajar kunjungi Istana Kepresidenan (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar. Adapun sekolah yang mengunjungi Istana hari ini adalah SMKN 19 Jakarta.

“Hari ini, Selasa, 7 April 2026, atas instruksi dan keinginan Bapak Presiden Prabowo, kita buka Istana untuk anak-anak sekolah. Jadi, rekan-rekan ketahui bersama, salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda,” kata Teddy, Selasa (7/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Teddy menerangkan para pelajar tidak hanya sekadar berkunjung. Namun, juga mendapatkan edukasi langsung terkait sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan.

“Kegiatannya apa? Tadi diskusi, tanya jawab di aula, di gedung, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa, kita kenalkan konsep-konsep pemerintahan,” ujarnya.

“Kemudian kita ajak mereka untuk melihat Istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” sambungnya.

Berita Terkait
Reaksi Seskab Teddy soal Kritik Keras Saiful Mujani ke Prabowo
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
Prabowo Teken Perpres Pembentukan Ditjen Pesantren, Kemenag Matangkan Struktur Organisasi
Kunjungan Presiden Prabowo ke Korsel Sepakati 10 Kerja Sama Strategis, Ini Daftarnya
Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Korsel, The Grand Order of Mugunghwa
Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan hingga AI
