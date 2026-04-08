Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Prabowo Pernah Jadi Korban AI, Dibuat Seolah Jago Bahasa Mandarin

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |18:44 WIB
A
A
A

JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menjadi sasaran manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), termasuk dibuat seolah-olah berpidato dalam berbagai bahasa yang tidak pernah ia sampaikan seperti Mandarin hingga Arab.

Awalnya Prabowo menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang dinilai membawa tantangan baru, terutama dalam penyebaran informasi di media sosial saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Yang sekarang jadi masalah sedikit adalah teknologi. Bahwa dengan sekarang teknologi dengan teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 account, dia bisa beli alat tidak terlalu mahal, dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan bahwa fenomena tersebut dapat menciptakan ilusi opini publik melalui banyak akun yang dikendalikan oleh sedikit pihak.

 “Seolah-olah jadi yang agak repot 100 orang 200 orang 1000 orang 5.000 orang bisa bikin heboh ini namanya echo chamber ada dalam pelajaran intelijen ada. Bagaimana mau merusak negara lain dulu kirim pasukan bom sekarang tidak perlu mungkin permainan sosmed fitnah hoax,” lanjutnya.

Prabowo juga mengungkap bahwa dirinya beberapa kali menjadi objek manipulasi AI, baik dalam bentuk video maupun audio yang menyerupai dirinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211302//prabowo_subianto-XW61_large.jpg
Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211294//prabowo-JXDg_large.jpg
Buntut Pernyataan Jatuhkan Presiden, Presidium Relawan 08 Akan Laporkan Saiful Mujani cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211293//presiden_prabowo-BpSu_large.jpeg
Prabowo Minta Danantara Bangun Kerja Sama dengan Arab Saudi di Sektor Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211290//prabowo_subianto-3d1w_large.jpg
Prabowo Ungkap Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, meski Harga Avtur Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211276//prabowo_subianto-UjwA_large.jpg
Prabowo: Indonesia Masuk Daftar Negara Aman jika Terjadi Perang Dunia Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211272//prabowo_subianto-43bz_large.jpg
Kilas Balik Perjalanan Politik Prabowo Diputar di Istana, Termasuk saat Bersama Megawati di Pilpres 2009
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement