Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman Pekan Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengambil sumpah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman dan jajaran Ombudsman RI pada pekan ini.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “(Pengambilan sumpah) direncanakan secepatnya dalam minggu ini,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menyampaikan, pihak istana sudah menerima nama calon hakim konstitusi pengganti itu dari Mahkamah Agung (MA). Namun, Prasetyo masih enggan mengumumkan nama calon hakim tersebut.

“Sudah (terima). Nanti diumumkan,” katanya.

Sementara itu, kata Prasetyo, pengambilan sumpah untuk jajaran Ombudsman juga dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah hakim MK. “Ada rencana bersamaan. Ya (pekan ini),” ujarnya.