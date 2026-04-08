Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

“Ya, jadi memang besok Bapak Presiden ada agenda, ada rencana untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah terus mendorong transformasi budaya, baik dalam bekerja maupun bertransportasi, agar tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Ia menekankan pentingnya percepatan peralihan ke energi ramah lingkungan, seiring dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi harga BBM dunia.

“Kita memang kemudian harus bekerja keras untuk sesegera mungkin ya merubah budaya kita, merubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan pabrik yang akan diresmikan tersebut memproduksi berbagai alat transportasi berbasis listrik, seperti bus dan truk. Kapasitas produksinya disebut cukup besar, mencapai sekitar 3.000 unit.