Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |20:39 WIB
Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit
Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

“Ya, jadi memang besok Bapak Presiden ada agenda, ada rencana untuk meresmikan salah satu pabrik yang memproduksi kendaraan berbasis listrik,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). 

Prasetyo menjelaskan, pemerintah terus mendorong transformasi budaya, baik dalam bekerja maupun bertransportasi, agar tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Ia menekankan pentingnya percepatan peralihan ke energi ramah lingkungan, seiring dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi harga BBM dunia. 

“Kita memang kemudian harus bekerja keras untuk sesegera mungkin ya merubah budaya kita, merubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan pabrik yang akan diresmikan tersebut memproduksi berbagai alat transportasi berbasis listrik, seperti bus dan truk. Kapasitas produksinya disebut cukup besar, mencapai sekitar 3.000 unit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211329/presiden_prabowo_subianto-7Fnr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211302/prabowo_subianto-XW61_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211294/prabowo-JXDg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211290/prabowo_subianto-3d1w_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211276/prabowo_subianto-UjwA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211272/prabowo_subianto-43bz_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement