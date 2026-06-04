Diperiksa Polisi Buntut Seruan Gulingkan Pemerintah, Saiful Mujani: Daripada Saya di Andrie Yunus-kan!

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani mengaku siap diperiksa untuk memberikan penjelasannya atas laporan dugaan penghasutan buntut pernyataannya tentang seruan penggulingan pemerintahan Prabowo.

“Saya sudah menyatakan bahwa kalau dibutuhkan informasi dari saya atau apapun, dipanggil sama pihak yang berwajib, polisi dalam hal ini, saya pasti akan datang,” kata Saiful kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pelaporan terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah. Cara seperti itu kata dia, biasa digunakan untuk membungkam pihak yang kritis.

Saiful Mujani berkelakar, laporan yang dihadapinya masih lebih beradab, daripada pembungkaman berupa teror yang dialami Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

“Dan saya datang sekarang ini memenuhi kewajiban hukum saya kepada Bapak Polisi. Tapi lebih dari itu, concern-nya tadi sudah dibilang Pak Todung, bahwa kalau ada masalah secara sipilian berurusan dengan polisi itu normal, itu biasa, daripada saya di-Andrie Yunus-kan gitu ya” ujar dia.

“Jadi ini lebih beradablah Bang Todung. Dan Andrie Yunus itu sudah yang terakhirlah di negara ini,” sambung dia.

Saiful Mujani mengaku memiliki kekhawatiran terhadap pihak-pihak yang memiliki pendapat dikriminalisasi.

“Tadi sudah jelas Bang Todung, yang saya sangat takut dan saya sangat khawatir adalah apabila suara kritis itu dikriminalkan lagi. Itu bukan menyangkut diri saya,”ujarnya.