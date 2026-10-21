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Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet Prabowo Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan KPK

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:39 WIB
Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet Prabowo Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan KPK
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid hadiri Sidang Kabinet Paripurna (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Nusron terlihat duduk di barisan ketiga jajaran menteri. Di atas mejanya terpasang papan nama bertuliskan Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Presiden Prabowo duduk di bagian depan, berdampingan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri koordinator juga tampak hadir dalam sidang tersebut. Mereka di antaranya Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Sugiono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Di barisan depan, sejajar dengan Presiden, turut hadir Ketua Wantimpres Pratikno dan Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa.

Kehadiran Nusron di Istana berlangsung setelah dirinya dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

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