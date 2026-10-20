Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Video Nusron Wahid Dikawal Petugas, KPK Tegaskan Bukan Penjemputan Paksa

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |20:48 WIB
Viral Video Nusron Wahid Dikawal Petugas, KPK Tegaskan Bukan Penjemputan Paksa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait viralnya video, yang memuat narasi penjemputan paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial itu, disertai keterangan yang menyebut Nusron ditangkap di bandara setelah dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Dalam sejumlah video, terlihat Nusron keluar dari sebuah gedung dengan pengawalan petugas. Ia kemudian memasuki sebuah minibus listrik berwarna hitam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa narasi mengenai penjemputan paksa tersebut tidak benar.

"Terkait video tersebut, itu bukan video terkait dengan jemput paksa ataupun tim KPK yang membawa yang bersangkutan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3249104//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-HA0J_large.jpg
Pemprov DKI Terima Hibah Aset Rampasan KPK Senilai Rp9,65 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249044//khalid_basalamah-C3v5_large.jpg
Sidang Korupsi Kuota Haji, Ustadz Khalid Basalamah Akui Ada Pengembalian Uang ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249026//menteri_nusron-I7q2_large.jpg
Imigrasi Tegaskan Belum Terima Permohonan Pencekalan Nusron Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249013//hendarsam_marantoko-qyFn_large.jpg
Dirjen Imigrasi Sebut Nusron Wahid ke Malaysia untuk Kegiatan Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248999//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lF9W_large.jpg
Kasus Upah Pungut di Bappenda Kabupaten Bogor, KPK Panggil Lima Saksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248958//kpk-wqM7_large.jpg
KPK Sita Perhiasan hingga Tiga Mobil saat Penggeledahan Kasus Korupsi BNPB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement