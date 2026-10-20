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Dirjen Imigrasi Sebut Nusron Wahid ke Malaysia untuk Kegiatan Dinas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |14:58 WIB
Dirjen Imigrasi Sebut Nusron Wahid ke Malaysia untuk Kegiatan Dinas
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, disebut sempat mengunjungi Malaysia untuk menjalankan kegiatan dinas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Ia menyebut Nusron melakukan perjalanan bersama sejumlah petugas lainnya.

“(Nusron) sempat ke Malaysia, ada kegiatan dinas di sana. Ditemani oleh beberapa petugas, seperti itu,” kata Hendarsam kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Kendati demikian, Hendarsam mengaku belum memperoleh informasi mengenai apakah Nusron telah kembali ke Indonesia.

“Nah, saya belum terinfo apakah beliau sudah ada di Indonesia atau belum,” lanjut Hendarsam.

 

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