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Geger! Senpi dan Airsoft Gun Ditemukan di Ruangan Yayasan Sekolah Swasta Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:27 WIB
Geger! Senpi dan Airsoft Gun Ditemukan di Ruangan Yayasan Sekolah Swasta Jaksel
Senjata Api (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki temuan sejumlah senjata api dan airsoft gun, di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat terkait temuan tersebut pada 15 Juli 2026.

"Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari masyarakat terkait temuan senjata yang terdiri dari air gun dan senjata api, yang tersimpan di salah satu ruangan di yayasan sekolah di Pondok Pinang, Kebayoran Lama," kata Joko kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Joko menjelaskan, sebelum menerima laporan masyarakat, polisi lebih dahulu membuat Laporan Polisi Model A setelah mengetahui adanya temuan senjata di lingkungan sekolah tersebut. Berdasarkan informasi awal, jumlah senjata yang ditemukan diduga mencapai ratusan.

 

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