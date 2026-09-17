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Gagas Program Bapak-Ibu Asuh di Sekolah, Kapolda Metro: Untuk Berikan Rasa Aman!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:25 WIB
Gagas Program Bapak-Ibu Asuh di Sekolah, Kapolda Metro: Untuk Berikan Rasa Aman!
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri
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JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menggagas program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar di sekolah. Tujuannya, sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pencegahan sejak dini

Asep menjelaskan, bagi orang tua dan sekolah, rasa aman tidak hanya berarti memastikan anak tiba dan pulang dengan selamat. Anak-anak juga membutuhkan sosok yang mau mendengar, memahami persoalan mereka, serta membantu ketika menghadapi ajakan atau pengaruh yang dapat merugikan masa depannya.

"Yang kita bangun melalui program ini adalah sistem pencegahan sejak dini," kata Asep dalam keterangannya dikutip, Kamis (17/9/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang telah diluncurkan Kapolda Metro Jaya pada 11 Maret 2026.

FKPMS sebelumnya dikembangkan di 11 sekolah di Jakarta sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam melakukan deteksi dini serta menangani berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

Menurut Asep, melalui program ini, personel kepolisian diarahkan hadir lebih dekat dengan siswa melalui pendampingan, pembinaan, dan komunikasi yang berkelanjutan.

Kehadiran tersebut tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi ditujukan untuk membangun kedekatan agar pelajar memiliki ruang yang aman untuk bertanya, bercerita, dan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Agar anak-anak kita tidak masuk situasi yang bisa merugikan masa depannya,” ujar Asep.

Bagi para pelajar, program ini diharapkan menghadirkan polisi sebagai sahabat yang dapat dipercaya. Personel akan memberikan pemahaman mengenai risiko berbagai tindakan yang melanggar hukum sekaligus membantu siswa menghadapi tekanan, ajakan, ataupun pengaruh yang berpotensi membawa mereka ke dalam situasi yang merugikan.

 

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