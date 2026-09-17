Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Razia dan Penagihan Pajak Kendaraan dari Rumah ke Rumah, Polri: Itu Hoaks

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |09:08 WIB
Isu Razia dan Penagihan Pajak Kendaraan dari Rumah ke Rumah, Polri: Itu Hoaks
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan narasi yang beredar di media sosial mengenai razia dan penagihan pajak kendaraan bermotor dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 adalah berita bohong atau hoaks. Masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh isu menyesatkan tersebut.

“Disampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan pengumuman resmi. Informasi tersebut juga telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” tulis siaran pers resmi Korlantas Polri, Kamis (17/9/2026).

Polri menegaskan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor memiliki ketentuan serta prosedur hukum yang jelas.

Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dan/atau PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, petugas wajib mengantongi surat perintah tugas, mengenakan seragam serta atribut resmi, dan melakukan pemeriksaan sesuai lokasi yang ditentukan. Oleh karena itu, ketentuan penertiban di jalan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menggelar razia kendaraan dari rumah ke rumah secara nasional.

Korlantas Polri juga meluruskan narasi poster hoaks yang menyebut kendaraan STNK only (tanpa BPKB) akan menjadi sasaran penertiban. BPKB bukanlah dokumen yang wajib dibawa pengendara saat mengemudi di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009, dokumen yang wajib ditunjukkan saat pemeriksaan di jalan meliputi STNK atau STCK, SIM, bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji, atau tanda bukti sah lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242439//polri-67Qt_large.jpg
Kakorlantas Polri Cuci Pataka Dharmakerta Marga Raksyaka Jelang HUT ke-71, Apa Maknanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242374//korlantas_polri-nSfU_large.jpg
Korlantas Optimalkan ETLE Lewat Penguatan Sistem Terintegrasi CJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242331//pemerintah-dF5y_large.jpg
Dukung Mentan Amran Tindak Beras Fortifikasi Bermasalah, Polri: Indikasi Tindak Pidana Penipuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242064//polri-o8HM_large.jpg
Kapolri: Ribuan Buruh Terdampak PHK Kembali Kerja Lewat Desk Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242023//polri-UAJ9_large.jpg
Kapolri Beberkan Langkah Pemerintah Lindungi Buruh, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/340/3241846//polri-duSr_large.jpg
Bripda Rizki Ditemukan Tewas Memeluk Senjata di Sungai Mesuji, Ini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement