Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Mentan Amran Tindak Beras Fortifikasi Bermasalah, Polri: Indikasi Tindak Pidana Penipuan!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |10:24 WIB
Dukung Mentan Amran Tindak Beras Fortifikasi Bermasalah, Polri: Indikasi Tindak Pidana Penipuan!
Polri Dukung Mentan Amran Tindak Beras Fortifikasi Bermasalah
A
A
A

JAKARTA - Polri mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas temuan beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Dukungan tersebut ditegaskan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Wahyu Widada dalam penanganan temuan beras fortifikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

“Polri berkomitmen untuk memberikan respons yang cepat, keras, dan terukur terhadap setiap temuan terkait beras yang tidak memenuhi standar keamanan maupun mutu pangan,” ujar Komjen Pol Wahyu dalam ekspos hasil pemeriksaan beras fortifikasi di Jakarta, dikutip, Rabu (16/9/2026).

Dia melanjutkan, dugaan ketidaksesuaian kandungan beras fortifikasi dengan informasi pada label kemasan mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan. Dugaan tersebut muncul setelah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri melakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap produk beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi.

“Berdasarkan penelitian dan hal-hal yang telah dikaji mendalam oleh Pak Menteri Pertanian maupun Satgas, ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan,” kata Wahyu.

Ia mengatakan dugaan tindak pidana tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 492, Pasal 493, dan Pasal 495 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kandungannya,” ujarnya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242160//beras-dRhB_large.jpg
Modus Produsen Beras Fortifikasi Palsu yang Rugikan Konsumen Rp89 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242159//mentan-AqeW_large.jpg
Mentan Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242064//polri-o8HM_large.jpg
Kapolri: Ribuan Buruh Terdampak PHK Kembali Kerja Lewat Desk Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242026//mentan_amran-ilxI_large.jpg
Amran Lantik 3 Pejabat Bapanas, Beri Tugas Berantas Beras Fortifikasi Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242023//polri-UAJ9_large.jpg
Kapolri Beberkan Langkah Pemerintah Lindungi Buruh, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241916//mentan-4dEp_large.jpg
El Nino Picu Kekeringan 50.000 Hektare Lahan, Mentan Buka-bukaan Stok Beras di RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement