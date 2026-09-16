Heboh! Dua Granat Asap Ditemukan di Lahan Kosong Cempaka Putih

JAKARTA - Warga dihebohkan dengan penemuan dua benda yang belakangan diketahui merupakan granat asap, di sebuah lahan kosong di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kedua benda tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tidak aktif. Polisi kemudian mengamankannya dan berkoordinasi dengan Detasemen Gegana Polda Metro Jaya untuk memastikan jenis serta kondisi benda tersebut.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Sang Ngurah Wiratama mengatakan, hasil pemeriksaan Detasemen Gegana menyimpulkan kedua benda yang diamankan merupakan granat asap.

“Ya, jadi hasil yang telah diambil oleh Detasemen Gegana Polda Metro Jaya, bahwa dapat disimpulkan bahwa granat yang diamankan itu adalah granat asap,” kata Wiratama saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).

Wiratama memastikan kedua granat tersebut tidak dalam kondisi aktif sehingga tidak membahayakan.

“Statusnya sudah tidak aktif,” ujarnya.