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Pemulung Temukan Granat Aktif di Tambun Bekasi, Polisi Langsung Evakuasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |07:45 WIB
Pemulung Temukan Granat Aktif di Tambun Bekasi, Polisi Langsung Evakuasi
Sebuah granat aktif ditemukan di Tambun, Bekasi. (Foto: istimewa)
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JAKARTA - Seorang pemulung menemukan granat aktif di Jalan Toyogiri, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Temuan granat itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh warga setempat dan segera ditindaklanjuti.

“Informasi awal diterima setelah seorang pemulung melihat benda mencurigakan, kemudian dilaporkan warga ke Polsek Tambun Selatan,” kata Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Menurut keterangan Wuryanti, penemuan granat tersebut dilaporkan pada Senin (17/8/2026), dan petugas segera memasang garis polisi serta mengimbau warga untuk menjauhi lokasi penemuan sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

“Selanjutnya, Tim Jibom Polda Metro Jaya melakukan evakuasi terhadap benda tersebut untuk kemudian dibawa ke Markas Gegana guna dilakukan disposal sesuai prosedur,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari hasil penanganan Tim Jibom Polda Metro Jaya, benda tersebut merupakan bom militer jenis granat tangan dengan diameter sekitar 60 mm, panjang 100 mm, dan berat 410 gram.

“Kondisinya aktif berkarat, dilengkapi safety pin dan safety lever, serta diduga buatan Inggris,” tutupnya.

Wuryanti mengimbau agar masyarakat tidak ragu melapor ke polisi jika menemukan benda mencurigakan.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Penemuan Granat Bekasi Granat
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