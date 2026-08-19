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Pemulung Temukan Granat Aktif Diduga Buatan Inggris di Tambun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |02:02 WIB
Pemulung Temukan Granat Aktif Diduga Buatan Inggris di Tambun
Ilustrasi granat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Polisi masih menyelidiki granat aktif yang ditemukan pemulung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Granat tersebut diduga buatan Inggris.

"Berdasarkan hasil penanganan Tim Jibom, benda tersebut merupakan bom militer jenis granat tangan dengan diameter sekitar 60 mm, panjang 100 mm, berat 410 gram, kondisi aktif berkarat, dilengkapi safety pin dan safety lever, serta diduga buatan Inggris," kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti, Selasa (18/8/2026).

Wuryanti mengatakan, granat tersebut telah dibawa ke Markas Gegana Polda Metro Jaya. Selanjutnya, benda tersebut akan dilakukan disposal atau dimusnahkan.

"Tim Jibom Polda Metro Jaya melakukan evakuasi terhadap benda tersebut untuk kemudian dibawa ke Markas Gegana guna dilakukan disposal sesuai prosedur," ujarnya.

Granat tersebut ditemukan pada Senin 17 Agustus malam. Begitu mendapatkan laporan, petugas langsung memasang garis polisi dan mengimbau warga untuk menjauhi lokasi penemuan yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Informasi awal diterima setelah seorang pemulung melihat benda mencurigakan, kemudian dilaporkan warga ke Polsek Tambun Selatan," jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat jika menemukan benda mencurigakan serupa untuk segera menghubungi call center 110.

(Arief Setyadi )

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