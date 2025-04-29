Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Tragis! Terkena Ledakan Detonator Granat TNI, 3 Jari Pemuda Ini Putus

Bugma , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |02:03 WIB
Tragis! Terkena Ledakan Detonator Granat TNI, 3 Jari Pemuda Ini Putus
Korban ledakan detonator granat TNI (Foto: Bugma/Okezone)
A
A
A

GOWA – Seorang pria bernama Firman (27) mengalami luka serius setelah terkena ledakan yang diduga berasal dari detonator granat di Dusun Lemo-Lemo, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 22 April 2025, saat Firman tengah memotong rumput bersama orangtuanya di sekitar lokasi latihan lempar granat prajurit TNI. Ledakan yang cukup keras mengenai kedua tangan Firman hingga ia harus kehilangan tiga jari tangan kirinya. 

Selain itu, Firman juga mengalami luka pada leher dan bibir. Firman pun segera dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurut keterangan orangtua Firman, Senin (28/4/2025), peristiwa ledakan terjadi secara tidak sengaja saat Firman menggunakan parang untuk memotong rumput, dan tanpa disadari parang tersebut mengenai detonator granat yang tertanam di tanah. Ledakan itu kemudian mengakibatkan Firman terpelanting dan mengalami cedera parah di kedua tangannya.

Ledakan berasal dari detonator granat yang sebelumnya mungkin tertinggal di sekitar area latihan militer. Sebagai bentuk tanggung jawab, TNI setempat berjanji akan membantu seluruh biaya perawatan Firman hingga pulih, termasuk biaya untuk menjalani operasi dan perawatan pasca-luka.

Dandim 1409 Gowa, Letkol Hery Kuswanto, menyampaikan bahwa kondisi Firman kini mulai membaik setelah menjalani perawatan intensif. Di sisi lain, pihaknya mengimbau agar masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di sekitar lapangan latihan militer agar kejadian serupa tidak terulang.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Korban Ledakan Granat Granat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/519/3159628/tim_jibom-rC5R_large.jpg
Geger Penemuan Benda Diduga Granat di Rumah Kosong Malang, Tim Jibom Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/338/3107861/granat-eaXA_large.jpg
Polisi Selidiki Asal Usul Granat Misterius di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102163/granat-V9wq_large.jpg
Geger Penemuan Granat Dalam Lemari di Bogor, Tim Jibom Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/338/3087525/granat-5QpB_large.jpg
Asal Usul Granat Rakitan Disimpan di Poskamling Tamansari Bogor, Rupanya Jaminan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/338/2980530/tim-jibom-ledakkan-granat-yang-ditemukan-warga-dramaga-bogor-cyz4Tmw7KG.jpg
Tim Jibom Ledakkan Granat yang Ditemukan Warga Dramaga Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/338/2980367/geger-warga-temukan-benda-diduga-granat-di-bogor-sempat-dibawa-pulang-ke-rumah-KiCQfs1Awy.jpg
Geger Warga Temukan Benda Diduga Granat di Bogor, Sempat Dibawa Pulang ke Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement