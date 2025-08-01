Advertisement
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger Penemuan Benda Diduga Granat di Rumah Kosong Malang, Tim Jibom Diterjunkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |10:39 WIB
Geger Penemuan Benda Diduga Granat di Rumah Kosong Malang, Tim Jibom Diterjunkan
Tim Jibom diterjunkan evakuasi benda diduga granat (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG – Benda diduga granat dievakuasi dari sebuah rumah di Malang oleh tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Jawa Timur. Proses evakuasi melibatkan tiga petugas dari Gegana Brimob Polda Jawa Timur dan sejumlah anggota kepolisian dari Polresta Malang Kota, untuk pengamanan lokasi pada Jumat pagi (1/8/2025).

Terlihat personel Jibom Gegana tiba sekitar pukul 09.25 WIB. Mereka datang dengan mobil bertuliskan “Gegana” dan langsung memasuki rumah di kawasan Jalan Candi Bajang Ratu Blok I Nomor 5, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Petugas memang tak mengenakan pakaian khusus anti bahan peledak, tetapi dari pengamatan mereka membawa sebuah tas berwarna merah serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk mengevakuasi benda yang diduga granat dari belakang rumah yang rencananya akan digunakan sebagai lubang septic tank. Rumah itu sendiri, informasinya dijadikan instalasi dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis.

Selain mengamankan benda yang diduga granat, petugas juga menyisir beberapa titik untuk memastikan tidak ada lagi temuan benda mencurigakan. Sekitar 10 menit kemudian, atau sekitar pukul 09.36 WIB, tim keluar dari dalam rumah membawa tas merah yang diduga berisi granat. 

Tas itu dibawa dua orang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan bila perlu diledakkan.

Usai proses evakuasi selesai, petugas melepas garis polisi yang sebelumnya dipasang.

Kapolsek Blimbing, AKP Muhammad Roichan, menyatakan seluruh proses untuk memastikan apakah benda itu benar granat atau bukan merupakan kewenangan tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur. Rencananya, benda tersebut akan dibawa ke lokasi tertentu untuk dihancurkan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Tim Jibom Malang bom Granat
