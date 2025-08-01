Pekerja Bangunan di Malang Temukan Granat, Sempat Mau Dijual

MALANG – Sebuah granat jenis nanas ditemukan di salah satu rumah warga saat proses pembangunan di Kota Malang. Granat tersebut ditemukan di bagian belakang rumah milik Tri, yang beralamat di Jalan Candi Bajang Ratu Blok I Nomor 5, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Garis polisi telah dipasang di gerbang masuk rumah, dan sejumlah pekerja yang tengah melakukan renovasi pun terpaksa menghentikan pekerjaannya. Granat tersebut ditemukan ketika pekerja menggali lubang untuk pembuatan saluran pembuangan limbah.

Petugas kepolisian sudah melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga meminta keterangan dari mandor dan dua pekerja bangunan yang pertama kali menemukan benda tersebut, yang awalnya diduga hanya besi tua.

Andik Setiawan, salah satu pekerja bangunan, mengatakan granat ditemukan pada Rabu sore (29/7/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, di kedalaman 1,4 meter dari permukaan tanah. Saat itu ia dan rekannya, Sumardi, sedang menggali lubang untuk septic tank dan pembuangan limbah.

“Yang digali ada tiga lubang, granatnya ditemukan di lubang paling pojok. Dua lainnya tidak ada apa-apa. Selain granat, juga ditemukan besi-besi bekas,” ujar Andik saat ditemui di lokasi.