INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Heboh! Bocah 4 Tahun Diduga Dicabuli Tetangga

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |00:05 WIB
Heboh! Bocah 4 Tahun Diduga Dicabuli Tetangga
Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

MALANG - Pemuda di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi buronan usai diduga mencabuli anak berusia 4 tahun. Pelaku yang diduga berinisial H ini disebut merupakan tetangga dari korban.

Informasi yang dihimpun, kasus ini terbongkar usai korban bocah berusia 4 tahun mengalami kesakitan saat buang air kecil. Ketika ditanyakan oleh ibu kandungnya, diketahui korban ternyata diduga dicabuli oleh H, yang sempat tinggal bertetangga dengan korban.

Foto terduga pelaku pun sempat tersebar di media sosial dan beberapa grup WhatsApp. Namun hingga kini diketahui belum ada upaya penangkapan terhadap terduga pelaku.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar membenarkan, adanya informasi laporan dugaan pencabulan bocah berusia 4 tahun oleh pemuda di Kabupaten Malang. Laporan itu dilayangkan oleh ibu kandung korban berinisial FA (24) yang melaporkan tetangganya sendiri.

"Benar, seorang ibu berinisial FA (24) ini melaporkan tetangganya sendiri atas dugaan perbuatan cabul terhadap putrinya," ucap Bambang Subinajar, Senin (28/7/2025).

 

