Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Munculnya Korban Baru, Penyintas Kekerasan Seksual Didorong Berani Bersuara dan Melapor

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |13:25 WIB
Cegah Munculnya Korban Baru, Penyintas Kekerasan Seksual Didorong Berani Bersuara dan Melapor
Ilustrasi.(Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Puspadaya Partai Perindo mendorong korban kekerasan seksual untuk berani bersuara demi mencegah jatuhnya korban lain. Keberanian melaporkan kasus kekerasan seksual adalah hal krusial untuk melindungi korban dan mencegah munculnya korban baru.

Karena itu, Bendahara Umum Puspadaya, Amy Kamila, memberi apresiasi tinggi bagi para penyintas yang berani bersuara karena menurutnya hal tersebut memerlukan proses dan berbagai pertimbangan.

“Kami harapkan ini tidak terjadi lagi atau menjadi pelajaran bersama. Kami tentu mengapresiasi teman-teman yang berani bersuara, karena bersuara sendiri pasti perlu proses dan banyak pertimbangan. Namun, ketika teman-teman takut dan tidak berani bersuara, justru dapat menimbulkan korban-korban lain di luar sana yang mungkin tidak bisa kita tolong. Dengan momentum hari ini, kami mendorong perempuan-perempuan hebat untuk berani bersuara dan mengambil sikap terhadap lingkungan sekitar, apalagi jika berkaitan dengan tindak kekerasan,” ujar Amy Kamila.

Amy menilai, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena korban memilih diam akibat rasa takut, tekanan sosial, maupun stigma. Padahal, keberanian korban untuk bersuara justru menjadi awal bagi proses hukum dan perlindungan yang lebih luas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191434//perindo-NZgR_large.jpg
Predator Seksual Anak di Jaktim Harus Dihukum Berat untuk Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement