INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |20:42 WIB
DPR Minta Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas
Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin/ist
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah lebih serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat. Persoalan perempuan dan anak harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut masa depan bangsa.

Azis mengatakan, anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

“Kalau melihat datanya, tiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujar Azis di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

"Mereka ini adalah masa depan bangsa kita. Harus ada langkah-langkah prioritas yang benar-benar nyata,”lanjut Azis.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, meningkatnya jumlah kasus setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini belum optimal.

Dia juga menanggapi penurunan anggaran yang tidak sebanding dengan besarnya tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di lapangan.

“Visinya luar biasa, prioritasnya juga sangat baik. Tapi saya sedih ketika mendengar anggarannya. Setiap tahun kasusnya naik, tapi anggarannya justru turun. Ini kan tidak sejalan,” kata Azis.

“Ini persoalan kepercayaan publik. Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara banyak kasus lain yang tidak dilaporkan,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran, Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor) ini mendorong Kementerian PPPA dan KPAI untuk melakukan kajian mendalam terkait akar persoalan meningkatnya kasus kekerasan serta menyusun strategi penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya pada aspek pencegahan.

 

