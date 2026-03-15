DPR Minta Pemerintah Desa Segera Perbarui Data Penerima Bantuan Sosial

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv meminta pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, segera memperbarui data penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan agar bantuan kesejahteraan sosial dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Rajiv saat menyalurkan 10.000 paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan disalurkan kepada warga di Desa Margaluyu dan Desa Pangalengan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Saya minta data masyarakat diperbarui, baik penerima PIP maupun bantuan sosial lainnya seperti PKH. Jangan sampai yang sudah mampu masih menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum terdata," ujar Rajiv, Minggu (15/3/2026).

"Kalau ada masyarakat yang ekonominya sudah membaik, seharusnya tidak menerima bantuan lagi, sehingga bantuan tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan," sambungnya.

Rajiv berharap bantuan sembako yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran, meskipun nilainya tidak besar.

“Mungkin tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan, tetapi setidaknya dapat membantu kebutuhan dua hingga tiga hari ke depan menjelang Lebaran,” ujarnya.