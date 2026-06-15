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Bahas Anggaran 2027, Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup Bareng BGN

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |14:31 WIB
Bahas Anggaran 2027, Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup Bareng BGN
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik saat rapat di DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi IX DPR RI memutuskan menggelar rapat kerja (Raker) secara tertutup, bersama pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/6/2026) siang. Rapat kali ini membahas rencana program dan anggaran BGN tahun 2027.

Berdasarkan pantauan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, rapat dimulai sekitar pukul 13.52 WIB. Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, setelah Kepala BGN, Nanik S Deyang, tiba di lokasi.

Perempuan yang akrab disapa Ninik itu terlebih dahulu menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat segera dibuka. Selanjutnya, dia meminta persetujuan anggota Komisi IX terkait mekanisme jalannya rapat.

"Saya bertanya kepada seluruh bapak dan ibu anggota, karena ini rapat mengenai pembahasan anggaran dan program, tertutup atau terbuka?" tanya Ninik.

"Tertutup," jawab kompak anggota Komisi IX DPR.

Mendengar jawaban tersebut, Ninik langsung mengetuk palu sebagai tanda keputusan Komisi IX bahwa rapat bersama BGN digelar secara tertutup.

"Oke. Seperti rapat-rapat kita sebelumnya, rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum," tutur legislator PKB tersebut.

(Awaludin)

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