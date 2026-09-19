Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Terbitkan SE Larangan Penggunaan Gawai di Sekolah: Murid dan Guru Dibatasi Main HP

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |18:37 WIB
Kemenag Terbitkan SE Larangan Penggunaan Gawai di Sekolah: Murid dan Guru Dibatasi Main HP
Kemenag terbitkan SE Larangan Penggunaan Gawai di Sekolah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan aturan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan keagamaan guna menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan pada Kemenag yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026.

Aturan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan binaan Kemenag, mulai dari madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammasekha, hingga satuan pendidikan sejenis.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, pembatasan tersebut bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, melainkan agar penggunaannya lebih sehat dan terarah.

“Kita tidak ingin menjauhkan anak-anak dari teknologi. Yang ingin kita bangun adalah kemampuan menggunakan teknologi secara sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Gawai tetap dapat menjadi sarana pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan proporsional,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Melalui aturan tersebut, murid dilarang menggunakan gawai di lingkungan satuan pendidikan, kecuali atas instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran. Gawai hanya boleh digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran serta dalam keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233671/asn_kemenag-6rfW_large.jpg
ASN Bekasi Antusias Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Tanpa Unsur Keterpaksaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233668/menag-lLRE_large.jpg
Menag: Indonesia Lukisan Tuhan Paling Indah, Tak Boleh Ada yang Mengacak-acak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185480/kemenag-YPlJ_large.jpg
Kemenag Minta Harmoni Antarumat Terus Dirawat Lewat Aksi Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157806/pemerintah-I1N9_large.jpg
Irjen Kemenag: Menjadi ASN Diniatkan untuk Ibadah Mendapatkan Pahala!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155836/kemenag-UiCw_large.jpg
Kemenag Minta ASN Jadi Corong Kebijakan ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149918/pemerintah-wSIR_large.jpg
Kemenag: Masih Banyak Masjid Tidak Ramah Disabilitas dan Lansia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement