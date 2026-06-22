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Tiba di Kejari Jaksel dengan Tangan Diborgol, Roy Suryo: Allah Akbar!

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |10:06 WIB
Tiba di Kejari Jaksel dengan Tangan Diborgol, Roy Suryo: Allah Akbar!
Roy Suryo/Okezone
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JAKARTA - Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, akhirnya tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026). Pemindahan mereka seiring dengan proses pelimpahan berkas perkara tahap dua ke kejaksaan.

Pantauan Okezone di lokasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa tiba di Kejari Jaksel sekitar pulil 09.45 WIB. Keduanya mengenakan rompi tahanan dengan kedua tangan diborgol.

Pemindahan mereka dikawal ketat petugas kejaksaan maupun TNI-Polri. Sementara awak media sudah tiba dari pagi.

 

Setelah turun dari mobil tahanan, Roy Suryo dan Tifa terlihat memasuki gedung Kejari Jaksel untuk melakukan proses administrasi sebelum ditentukan menjalani persidangan.

Menariknya, Roy dengan energik langsung meneriakan kalimat takbir dihadapan awak media.  "Allah Akbar!!" teriak Roy Suryo.

Sementara itu, Dokter Tifa yang berjalan disebelahnya hanya melempar senyum ke arah awak media. Terlihat raut wajahnya berusaha tegar dalam menghadapi proses hukum tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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