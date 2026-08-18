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3.273 Pendaki Rayakan HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 Orang Harus Dievakuasi

Bugma , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |03:10 WIB
3.273 Pendaki Rayakan HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 Orang Harus Dievakuasi
Illustrasi Pendaki (foto: Okezone)
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GOWA - Sebanyak 26 pendaki mengalami trouble saat berada di kawasan puncak atau Pos 10 Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, usai mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap para pendaki yang mengalami berbagai kondisi, mulai dari hipotermia, kaki terkilir, kram otot paha, hingga cedera akibat terjatuh di jalur pendakian.

Dari total 26 pendaki, sebanyak 14 orang telah berhasil dievakuasi hingga ke kaki gunung untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, 12 pendaki lainnya masih dalam proses evakuasi oleh tim SAR.

Salah satu pendaki bahkan mengalami cedera tulang belakang setelah terpeleset saat melewati jalur pendakian. Kondisi medan yang terjal serta proses evakuasi yang dilakukan pada malam hari membuat tim SAR harus bekerja ekstra hati-hati.

Dalam proses evakuasi, tim SAR menggunakan metode estafet untuk menurunkan para pendaki dari lokasi kejadian menuju titik yang lebih aman.

"Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi para pendaki dan medan yang cukup sulit," ujar Komandan Rescuer Basarnas Makassar, Darul.

 

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