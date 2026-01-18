Prabowo Terbang ke Inggris, Bertemu Raja Charles III dan PM Keir Starmer

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Inggris, untuk bertemu dengan Raja Charles III hingga Perdana Menteri (PM) Keir Starmer, Minggu (18/12/2026).

Pantauan Okezone, iring-iringan mobil Kepresidenan Maung Garuda plat RI-1 itu tampak mengantarkan Presiden Prabowo menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 12.20 WIB.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga membagikan informasi mengenai kunjungan kerja Presiden Prabowo.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa tidak hanya di Inggris, Presiden Prabowo juga bakal mengunjungi Swiss.

"Pada hari Minggu siang ini, 18 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri beberapa pertemuan," tulis Seskab Teddy dikutip dari akun media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

Prabowo sempat mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini untuk selanjutnya terbang menuju London.

"Di London, Inggris, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerja sama strategis, di antaranya dalam bidang ekonomi dan maritim," tulis Seskab Teddy.