Prabowo Hadiri Pernikahan Sespri, Jadi Saksi Nikah Bersama Jokowi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad dan resepsi pernikahan sekretaris pribadinya (Sespri), Agung Suharman, yang digelar di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Prabowo tiba sekitar pukul 10.11 WIB di lobi utama gedung acara. Namun, Kepala Negara tidak turun di lobi utama sebagaimana tamu undangan lainnya.

Kendaraan Maung berpelat RI 1 yang membawa Prabowo langsung menuju pintu samping gedung. Hingga berita ini ditulis, Prabowo telah berada di dalam ruang acara dan menunggu prosesi akad nikah berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo dijadwalkan menjadi saksi pernikahan Agung Suharman.

Selain Prabowo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga dikabarkan turut menjadi saksi nikah. Jokowi diketahui telah hadir beberapa menit sebelum Prabowo tiba di lokasi acara.

Jokowi terlihat mengenakan setelan jas dan celana berwarna biru yang dipadukan dengan peci hitam.

