Usai Jadi Saksi Nikah, Prabowo dan Jokowi Terlihat Berbincang Santai

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terlihat berbincang santai di sela prosesi pernikahan Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden, Agung Suharman, yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, momen tersebut terjadi beberapa saat setelah prosesi ijab kabul selesai dilaksanakan. Prabowo dan Jokowi yang bertindak sebagai saksi nikah kemudian dipersilakan menempati kursi yang telah disiapkan.

Dari kursi tersebut, Prabowo tampak menyampaikan sesuatu kepada Jokowi. Sementara Jokowi yang berada di sebelahnya terlihat mendengarkan dengan saksama sambil sesekali tersenyum.

Di belakang keduanya, tampak Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya bersama jajaran sekretaris pribadi Presiden lainnya yang turut mengikuti rangkaian acara.

Setelah berbincang singkat, Prabowo dan Jokowi kembali fokus mendengarkan pesan singkat yang disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafii kepada kedua mempelai.

(Awaludin)