HOME NEWS NASIONAL

Maung Garuda Berpelat RI-1 Masuk Halim, Prabowo Akan Kunjungi Inggris dan Swiss?

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |12:56 WIB
Maung Garuda Berpelat RI-1 Masuk Halim, Prabowo Akan Kunjungi Inggris dan Swiss?
Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Iring-iringan mobil kepresidenan terlihat memasuki kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (18/1/2026) siang.

Pantauan iNews Media Group di lokasi sekitar pukul 12.20 WIB, menunjukkan kendaraan Maung Garuda berpelat RI-1 memimpin rombongan memasuki gerbang pangkalan udara tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris dan Swiss selama sepekan, mulai 18 hingga 25 Januari 2026.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Inggris telah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie. Salah satu agenda utama dalam lawatan tersebut adalah penguatan kerja sama di sektor pendidikan.

Prabowo dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Russell Group Universities, asosiasi yang menaungi 24 universitas riset papan atas di Britania Raya, di antaranya University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, University of Southampton, dan University of Manchester.

“Minggu depan Bapak Presiden akan ke UK (United Kingdom), disampaikan juga oleh Bapak Presiden,” kata Stella kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

 

