Dubes Jermey Ungkap Arti Istimewa Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris, Rencana Bertemu Raja Charles

JAKARTA – Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Dominic Jermey, membeberkan rencana kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Inggris. Menurutnya, kunjungan ini istimewa karena adanya kedekatan personal antara Presiden Prabowo dengan Ibu Kota Inggris, London.

Dubes Jermey mengungkapkan bahwa bagi Presiden Prabowo, London bukan sekadar kunjungan diplomatik, melainkan tempat yang memiliki ruang tersendiri seperti rumah kedua.

“Presiden Prabowo menganggap London sebagai rumah keduanya, dan tentu saja beliau akan bertemu dengan banyak pihak yang saya ketahui,” ungkap Jermey dalam keterangan video yang diterima, Selasa (20/1/2026).

Jermey mengatakan bahwa salah satu momen krusial dalam kunjungan ini adalah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Charles III.

“Dalam agenda resmi, Presiden akan bertemu dengan Yang Mulia Raja Charles,” tambahnya.