HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Raja Charles III, Prabowo Bahas Pemulihan 57 Taman Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |07:21 WIB
Bertemu Raja Charles III, Prabowo Bahas Pemulihan 57 Taman Nasional
Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III di London (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

LONDON – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris, Rabu 21 Januari 2026.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan taman nasional Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjelaskan, bahwa fokus utama pertemuan Prabowo dengan Raja Charles III adalah kerja sama di bidang lingkungan dan konservasi alam.

“Tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles III. Intinya, terdapat kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem serta mendukung pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Seskab Teddy kepada awak media di Bandar Udara Stansted, London, Inggris.

Menurut Teddy, kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap berbagai upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Way Kambas di Lampung, yang selama ini dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatra.

“Yang sudah berlangsung saat ini, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas terkait konservasi gajah,” lanjutnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
