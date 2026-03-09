Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Iran-AS Semakin Panas, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |20:00 WIB
Perang Iran-AS Semakin Panas, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan!
Perang Iran-AS Semakin Panas, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung kondisi global yang tak menentu seperti saat ini. Oleh karena itu, semua pihak harus siap menghadapi kondisi sulit imbas dari perang yang ada saat ini.

“Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan,” kata Prabowo di sela peresmian 218 jembatan bailey, armco, dan perintis, di seluruh Indonesia, secara virtual, Senin (9/2/2026).

Oleh karena itu, Prabowo meyakini Indonesia bisa menghadapi berbagai situasi sulit yang mungkin terjadi ke depan. Dengan sistem yang ada saat ini, Prabowo ingin berbuat lebih agar segala kesulitan bisa teratasi.

"Kita punya kekuatan yang besar. Tapi saya juga akan jujur, saya akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat," ujar Prabowo.

“Tetapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205950//prabowo-HUJa_large.jpg
Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205939//prabowo-gaCi_large.jpg
Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205936//viral-DNn5_large.jpg
Perang Iran Guncang Dunia, Hegemoni AS di Timur Tengah Mulai Memudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205921//prabowo-JFxD_large.jpg
Prabowo Akan Bayar Zakat Fitrah di Istana Negara Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205891//pdip-c5Ir_large.jpg
Perang Makin Membara! PDIP Keluarkan Instruksi Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/18/3205866//viral-sM94_large.jpg
Rumah Sakit Pangkalan Udara AS di Jerman Kewalahan Dipenuhi Tentara Korban Rudal Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement