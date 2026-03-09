Perang Iran-AS Semakin Panas, Prabowo: Kita Harus Siap Hadapi Kesulitan!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung kondisi global yang tak menentu seperti saat ini. Oleh karena itu, semua pihak harus siap menghadapi kondisi sulit imbas dari perang yang ada saat ini.

“Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan,” kata Prabowo di sela peresmian 218 jembatan bailey, armco, dan perintis, di seluruh Indonesia, secara virtual, Senin (9/2/2026).

Oleh karena itu, Prabowo meyakini Indonesia bisa menghadapi berbagai situasi sulit yang mungkin terjadi ke depan. Dengan sistem yang ada saat ini, Prabowo ingin berbuat lebih agar segala kesulitan bisa teratasi.

"Kita punya kekuatan yang besar. Tapi saya juga akan jujur, saya akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat," ujar Prabowo.

“Tetapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar,” lanjutnya.