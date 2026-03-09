Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa masih ada pejabat dan birokrat yang kinerjanya mengecewakan dan membuat Indonesia mengalami banyak kesulitan.

Demikian diungkapkan Prabowo saat, peresmian 218 jembatan bailey, armco, dan perintis, di seluruh Indonesia, secara virtual, Senin (9/2/2026).

Menurutnya pemerintah menyadari masih banyak tantangan yang harus diselesaikan demi memperbaiki kondisi bangsa.

“Kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas,” kata Prabowo.

“Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa, di lain pihak masih ada di unsur-unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” lanjutnya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak ingin hanya menyampaikan hak-hal yang manis atau menyenangkan. Sehingga dia mau bicara secara terbuka mengenai kondisi yang ada kepada masyarakat.