Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |19:05 WIB
Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan
Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa masih ada pejabat dan birokrat yang kinerjanya mengecewakan dan membuat Indonesia mengalami banyak kesulitan.

Demikian diungkapkan Prabowo saat, peresmian 218 jembatan bailey, armco, dan perintis, di seluruh Indonesia, secara virtual, Senin (9/2/2026).

Menurutnya pemerintah menyadari masih banyak tantangan yang harus diselesaikan demi memperbaiki kondisi bangsa.

“Kita menyadari bahwa bangsa ini masih menghadapi banyak kendala, banyak kesulitan, banyak kekurangan. Kekurangan ini sesungguhnya adalah kekurangan dari para pejabat, para birokrat, para petugas,” kata Prabowo.

“Di satu pihak banyak petugas yang bekerja dengan luar biasa, di lain pihak masih ada di unsur-unsur pimpinan tertentu yang mengecewakan dari segi tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” lanjutnya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak ingin hanya menyampaikan hak-hal yang manis atau menyenangkan. Sehingga dia mau bicara secara terbuka mengenai kondisi yang ada kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205939//prabowo-gaCi_large.jpg
Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205932//pemerintah-49pa_large.jpg
Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205921//prabowo-JFxD_large.jpg
Prabowo Akan Bayar Zakat Fitrah di Istana Negara Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205795//presiden_prabowo-cYZP_large.jpg
Prabowo Gelar 5 Rapat di Hambalang, Bahas Pendidikan hingga Kesiapan Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205786//prabowo_silaturahmi_dengan_mantan_ajudan-JNK4_large.jpg
Momen Prabowo Silaturahmi dengan Mantan Ajudan dan Pengawal di Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205653//kapolri-TJzf_large.jpeg
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement