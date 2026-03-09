Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di tanah air akan bisa membebaskan masyarakat dari praktek-praktek rentenir, pinjaman online (pinjol), dan tengkulak.

"Kopdes Merah Putih ini akan siapkan lembaga keuangan mikro yang akan memberikan alternatif supaya masyarakat tidak terjetat pinjol, judol, dan rentenir," kata Ferry saat menutup Indonesian Ramadhan Expo (INRA) 2026, di Jakarta, dikutip, Senin (9/3/2026).

Nantinya kata Ferry, Kopdes Merah Putih akan ada di 80 ribu di desa-desa dan kelurahan di tanah air. Dalam waktu 2 bulan mendatang Kopdes Merah Putih itu sudah bisa beroperasi penuh.

Ferry memastikan, Kopdes Merah Putih ini tidak dimaksudkan untuk mematikan gerai-gerai ritel modern yang sudah lebih dulu ada. "Kita akan berkembang bersama-sama," ucapnya.

Di sisi lain, Ferry juga meminta ormas-ormas Islam, salah satunya Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) untuk memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi yang baru.

Sementara itu, Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada meyakini nantinya koperasi tidak sekedar perkumpulan usaha-usaha kecil tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi.