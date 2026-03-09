Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |16:59 WIB
Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir
Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di tanah air akan bisa membebaskan masyarakat dari praktek-praktek rentenir, pinjaman online (pinjol), dan tengkulak.

"Kopdes Merah Putih ini akan siapkan lembaga keuangan mikro yang akan memberikan alternatif supaya masyarakat tidak terjetat pinjol, judol, dan rentenir," kata Ferry saat menutup Indonesian Ramadhan Expo (INRA) 2026, di Jakarta, dikutip, Senin (9/3/2026).

Nantinya kata Ferry, Kopdes Merah Putih akan ada di 80 ribu di desa-desa dan kelurahan di tanah air. Dalam waktu 2 bulan mendatang Kopdes Merah Putih itu sudah bisa beroperasi penuh.

Ferry memastikan, Kopdes Merah Putih ini tidak dimaksudkan untuk mematikan gerai-gerai ritel modern yang sudah lebih dulu ada. "Kita akan berkembang bersama-sama," ucapnya.

Di sisi lain, Ferry juga meminta ormas-ormas Islam, salah satunya Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) untuk memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi yang baru.

Sementara itu, Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada meyakini nantinya koperasi tidak sekedar perkumpulan usaha-usaha kecil tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205535//perindo-a0KL_large.jpg
Pemerintah Batasi Anak Pakai Medsos, Sri Gusni: Langkah Preventif Lindungi Generasi Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205506//pemerintah-fn5q_large.jpg
Delpedro Cs Divonis Bebas, Yusril: Jaksa Jangan Cari Alasan Ajukan Kasasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205406//pemerintah-4I2s_large.jpg
Pemerintah Pastikan Tunjangan Guru Madrasah Cair Sebelum Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205077//masyarakat_pinjol-5kxR_large.jpg
Permintaan Pinjaman Masyarakat Diprediksi Melonjak Jelang Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204988//menteri_kkp-TuIj_large.jpg
Menteri KKP Soroti Pembangunan Koperasi Nelayan di Malang, Minta Perahu Ditambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204931//pemerintah-CDMe_large.jpg
Kementerian IMIPAS Buka Seleksi Jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM, Cek Syaratnya di Sini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement