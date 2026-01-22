Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Lawatan London, Prabowo Bertolak ke Davos Hadiri WEF

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |06:34 WIB
Presiden Prabowo (foto: Biro Pers Kepresidenan)
LONDON – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Davos, Swiss, untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) setelah merampungkan seluruh agenda kenegaraan di London, Inggris, Rabu 21 Januari 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, bahwa Prabowo dijadwalkan berbicara di hadapan lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 CEO perusahaan besar dunia.

“Intinya, besok tanggal 22 Januari, Bapak Presiden akan ke Davos, Swiss, untuk mengikuti World Economic Forum. Beliau akan berbicara di forum yang dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 CEO perusahaan besar dunia,” ungkap Seskab Teddy.

Teddy menjelaskan, bahwa Prabowo akan memaparkan konsep-konsep ekonomi yang telah diterapkan sebelum dan setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Beliau akan menceritakan hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Konsep tersebut beliau sebut sebagai Prabowo-nomics. Kita lihat pemaparannya besok,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
