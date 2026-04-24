Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan: Perang di Iran Kuras Stok Rudal Strategis AS ke Tingkat Kritis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |13:42 WIB
Laporan: Perang di Iran Kuras Stok Rudal Strategis AS ke Tingkat Kritis
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) telah menguras persediaan rudal-rudal pentingnya ke titik berbahaya selama perang tujuh pekan dengan Iran, menurut analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS). Hal ini, menurut CSIS, memunculkan risiko jangka pendek dan membuat AS rentan dalam konflik di masa depan.

Laporan yang diterbitkan pada Selasa (21/4/2026) tersebut menemukan bahwa operasi tempur intensif telah menghabiskan sebagian besar persenjataan tercanggih Amerika, termasuk setidaknya 45% dari persediaan Precision Strike Missile (PrSM), hampir 50% dari pencegat pertahanan udara Patriot, dan lebih dari setengah dari rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Angka-angka tersebut dilaporkan selaras dengan penilaian rahasia Pentagon, demikian dilansir RT.

Pengurangan tersebut tidak terbatas pada sistem pertahanan udara. Analisis tersebut memperkirakan bahwa kampanye tersebut juga telah menghabiskan sekitar 30% dari persediaan rudal jelajah Tomahawk AS, lebih dari 20% dari rudal jarak jauh Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), serta sekitar 20% dari rudal pencegat SM-3 dan SM-6.

Meskipun Pentagon menyatakan memiliki kekuatan persenjataan yang cukup untuk melanjutkan operasi di Timur Tengah, laporan CSIS memperingatkan bahwa pengurangan persenjataan secara fundamental telah melemahkan kemampuan Amerika untuk menghadapi perang besar di tempat lain, khususnya melawan musuh yang setara seperti China.

Para penulis laporan memperingatkan bahwa membangun kembali persenjataan akan menjadi proses yang lambat dan mahal. Salah satu pakar mengatakan kepada CNN bahwa dibutuhkan waktu "satu hingga empat tahun untuk mengisi kembali persediaan ini, dan beberapa tahun setelah itu untuk memperluasnya hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Trump Tolak Gunakan Senjata Nuklir untuk Serang Iran
Pelaku Pembunuhan Sadis di Amerika Serikat Ditangkap di Bali
Sekretaris AL AS Mendadak Mundur saat Blokade Pelabuhan Iran
Dikelabui Jurnalis Menyamar, Pejabat Nuklir AS Bocorkan Informasi Rahasia hingga Pembunuhan Pemimpin Iran
Trump Tak Akan Buka Blokade Selat Hormuz Sampai Kesepakatan dengan Iran Tercapai
Tuding AS Langgar Gencatan Senjata Iran Isyaratkan Tolak Perundingan Putaran Kedua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement