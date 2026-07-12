Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pria Nekat Masuk Lubang Pendingin Mesin Curi Kabel Senilai Ratusan Juta di Bekasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |09:15 WIB
2 Pria Nekat Masuk Lubang Pendingin Mesin Curi Kabel Senilai Ratusan Juta di Bekasi
2 Pria Nekat Masuk Lubang Pendingin Mesin Curi Kabel Senilai Ratusan Juta di Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian kabel senilai ratusan juta rupiah yang dilakukan N dan S di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil digagalkan oleh petugas. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, aksi pencurian itu terjadi pada Kamis (9/7) dini hari di area power house di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi pencurian oleh dua pelaku, berawal saat petugas engineering melakukan pemeriksaan rutin di area tersebut.

“Saat pengecekan, ia mendengar suara mencurigakan dan menemukan sejumlah potongan kabel berada di atas panel,” kata Budi, Minggu (12/7/2026).

Aksi pencurian itu kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan. Selanjutnya, tim keamanan melakukan penyisiran ke area power house dan menemukan sebuah tangga di dekat dinding pembatas antara kawasan Pollux Mall dan SPBU.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua orang tersebut diduga masuk melalui lubang pendingin mesin genset,” ujar dia.

Petugas keamanan lalu menutup akses keluar dan melakukan penyisiran di bagian dalam bangunan. Kemudian, petugas menemukan dua pelaku bersama kabel-kabel yang telah dipotong dan sejumlah peralatan.

Sementara itu, dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel FRC sepanjang kurang lebih 40 meter yang telah dipotong-potong, kabel sekitar 200 meter yang masih berada pada jalur kabel namun telah diputus, sebuah tang, kunci ukuran 10, pisau cutter, obeng, dan tespen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Maling pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/338/3229057//psk_anak-0nhJ_large.jpg
Anak-Anak Dijadikan PSK di 4 Kafe Bekasi, Begini Modus Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3228865//pramono-8VrC_large.jpg
Awas! Pramono Ancam Maling Pagar Fasum: KJP Dicabut hingga Bansos Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3228829//kasus_peluru_nyasar-5Tr9_large.jpg
Polisi Selidiki Kasus Bocah Bekasi yang Diduga Jadi Korban Peluru Nyasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228722//peluru_nyasar-mdQY_large.jpg
Bocah Perempuan di Bekasi Diduga Kena Peluru Nyasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228549//viral-gioX_large.jpg
Polisi Gelar Olah TKP Penyekapan Karyawan yang Dituduh Curi Raket di Pedal Padel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228547//viral-yuSf_large.jpg
Karyawan Pedal Padel Disekap 3 Hari di Lift dan Gudang karena Dituduh Curi Raket
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement