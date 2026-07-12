2 Pria Nekat Masuk Lubang Pendingin Mesin Curi Kabel Senilai Ratusan Juta di Bekasi

JAKARTA - Aksi pencurian kabel senilai ratusan juta rupiah yang dilakukan N dan S di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil digagalkan oleh petugas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, aksi pencurian itu terjadi pada Kamis (9/7) dini hari di area power house di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Aksi pencurian oleh dua pelaku, berawal saat petugas engineering melakukan pemeriksaan rutin di area tersebut.

“Saat pengecekan, ia mendengar suara mencurigakan dan menemukan sejumlah potongan kabel berada di atas panel,” kata Budi, Minggu (12/7/2026).

Aksi pencurian itu kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan. Selanjutnya, tim keamanan melakukan penyisiran ke area power house dan menemukan sebuah tangga di dekat dinding pembatas antara kawasan Pollux Mall dan SPBU.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua orang tersebut diduga masuk melalui lubang pendingin mesin genset,” ujar dia.

Petugas keamanan lalu menutup akses keluar dan melakukan penyisiran di bagian dalam bangunan. Kemudian, petugas menemukan dua pelaku bersama kabel-kabel yang telah dipotong dan sejumlah peralatan.

Sementara itu, dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa kabel FRC sepanjang kurang lebih 40 meter yang telah dipotong-potong, kabel sekitar 200 meter yang masih berada pada jalur kabel namun telah diputus, sebuah tang, kunci ukuran 10, pisau cutter, obeng, dan tespen.