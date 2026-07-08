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Polisi Selidiki Kasus Bocah Bekasi yang Diduga Jadi Korban Peluru Nyasar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |09:32 WIB
Polisi Selidiki Kasus Bocah Bekasi yang Diduga Jadi Korban Peluru Nyasar
Kasus peluru nyasar di Bekasi (foto: freepik)
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BEKASI – Seorang bocah perempuan berinisial A (9) diduga menjadi korban peluru nyasar saat bermain di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian dada dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kapolsek Setu, AKP Usep Aramsyah mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika korban tengah bermain bersama teman-temannya di area yang berbatasan dengan persawahan.

"Korban mengalami luka di bagian dada," kata Usep, Rabu (8/7/2026).

Menurut Usep, korban tiba-tiba mengeluhkan rasa sakit di dadanya saat sedang bermain. Teman-temannya kemudian berteriak meminta pertolongan warga.

"Korban sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba merasa terkena sesuatu di bagian dadanya dan terasa sakit. Temannya kemudian berteriak meminta tolong. Warga selanjutnya membawa korban ke klinik sebelum dirujuk ke rumah sakit," ujarnya.

 

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