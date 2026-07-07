Bocah Perempuan di Bekasi Diduga Kena Peluru Nyasar

JAKARTA - Bocah perempuan berinisial A (9) di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), diduga terkena peluru nyasar saat bermain bersama teman-temannya di dekat area persawahan.

Korban yang mengeluh kesakitan langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kapolsek Setu Ajun Komisaris Polisi Usep Aramsyah membenarkan insiden tersebut. Ia mengatakan korban mengalami luka pada bagian dada.

"(Korban terluka) Di bagian dada," kata Usep, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang bermain bersama sejumlah temannya di lokasi yang berbatasan dengan area persawahan. Tanpa diduga, korban tiba-tiba merasa ada benda yang menghantam dadanya hingga menimbulkan rasa sakit.

Melihat korban kesakitan, teman-temannya langsung berteriak meminta pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian datang membantu dan membawa korban ke fasilitas kesehatan.

"Tiba-tiba merasa terkena sesuatu di bagian dadanya dan terasa sakit, kemudian temennya berteriak minta tolong dan dibantu warga korban dibawa klinik kemudian dirujuk ke rumah sakit," ujarnya.