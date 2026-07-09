Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak-Anak Dijadikan PSK di 4 Kafe Bekasi, Begini Modus Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |10:28 WIB
Anak-Anak Dijadikan PSK di 4 Kafe Bekasi, Begini Modus Pelaku
Ilustrasi PSK anak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Metro Jaya membongkar kasus eksploitasi seksual berkedok kafe di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam mempekerjakan para korban. 

"Modus operandi daripada kasus ini, para pelaku ini melakukan eksploitasi kepada anak dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe," kata Direktur PPA PPO Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari Wibowo, Rabu (8/7/2026).

"Dari sekian kafe kami indikasikan ada empat tempat ya atau empat kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, para korban diwajibkan untuk menemani, mengonsumsi alkohol saat melayani pria hidung belang. Kemudian, korban juga diminta menyanyi hingga melakukan persetubuhan.

"Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga di- diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, menyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan badan atau persetubuhan," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSK Anak-Anak Bekasi TPPO PSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3228979/tppo-sPKi_large.jpg
Terbongkar! 4 Kafe di Bekasi Jadikan Anak-Anak PSK, 12 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875/psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721/viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094/belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038261/miris-tergiur-gaji-besar-50-orang-korban-tppo-jadi-psk-di-sydney-malah-tak-dibayar-Dvz5IvSgVR.jpg
Miris, Tergiur Gaji Besar 50 Orang Korban TPPO Jadi PSK di Sydney Malah Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036431/duh-wanita-cantik-di-serang-jual-teman-rp1-5-juta-ke-pria-hidung-belang-nkrm3BsVUz.jpg
Duh! Wanita Cantik di Serang Jual Teman Rp1,5 Juta ke Pria Hidung Belang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement