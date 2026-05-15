Karaoke di Daan Mogot Diduga Jadi Prostitusi Anak, 5 Orang Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:46 WIB
Prostitusi Anak (foto: Okezone)
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggerebek tempat karaoke dan bar yang diduga menjadi lokasi prostitusi anak, di Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi kini telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

"Saat ini kami sudah menahan lima orang tersangka," kata Kasat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi,  Jumat (15/5/2026).

Dalam penggerebekan tersebut, polisi turut menangkap 22 orang dengan berbagai peran, mulai dari pemandu lagu (LC), mucikari, hingga kasir karaoke.

"Dari 22 orang yang kami amankan, terdapat dua anak di bawah umur berinisial S (17) dan F (16)," ujar Nunu.

Sebelumnya, Kompol Nunu Suparmi mengatakan penggerebekan dilakukan pada Sabtu 9 Mei 2026, setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan eksploitasi perempuan di tempat tersebut.

 

