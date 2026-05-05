Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Insentif, Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil-Genap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |08:58 WIB
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Insentif, Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil-Genap
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Insentif, Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil-Genap (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tak hanya itu, kebijakan pembebasan dari aturan ganjil-genap bagi kendaraan listrik juga tetap berlaku.

1. Mobil Listrik Bebas Pajak

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan insentif fiskal bagi kendaraan listrik di Jakarta tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat.

“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Ia menuturkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan sekaligus upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari dukungan terhadap penggunaan kendaraan rendah emisi.

“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” tutur Syafrin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216050/pramono_anung-O0an_large.jpg
Pramono Siap Dukung KAI Jaga Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216061/pramono_anung-rH1X_large.jpg
Pramono Bakal Koordinasi dengan Menteri LH Bahas Masalah TPST Bantargebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214567/wakil_gubernur_dki_jakarta_rano_karno-ArTk_large.jpg
Satpol PP Minta Tambah 5 Ribu Personel, Rano Karno: Damkar Saja 11 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214572/sekolah-OSpd_large.jpg
103 Sekolah Swasta di Jakarta Gratis pada Tahun Ajaran 2026/2027, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214574/earth_hour-DawP_large.jpg
Peringati Hari Bumi, Jakarta Gelar Pemadaman Lampu Serentak 25 April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214366/transjakarta-LSJb_large.jpg
Asik! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Bayar Rp1 Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement